Clima estremo: il conto pagato dal Pakistan

Eppure non mancano le critiche all’amministrazione, accusata di non aver agito in tempo impedendo attività che indeboliscono i territori come deforestazione, coltivazioni nei letti dei fiumi e costruzioni di edifici lungo gli argini, ma anche di non aver avvisato le persone affinché potessero salvaguardare le loro case e le attività, nonostante sia ormai chiaro che ciò che sta accadendo non ha più i contorni di un’emergenza e, se non si agisce in tempo, sarà sempre più difficile farvi fronte.