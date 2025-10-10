L’ambiente: il bene più prezioso

Si potrà godere liberamente degli spazi restaurati e riallestiti di una tipica casa rurale con il suo orto, l’uliveto e il vigneto, costruita fin dal Settecento e abitata fino agli anni ’80 del Novecento, che sorge su un versante di terrazzamenti coltivati a picco sul mare, anch’essi restaurati e reimpiantati dal FAI, e che sono fondamento e simbolo del paesaggio storico delle Cinque Terre.