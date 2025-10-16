Wildlife Photographer Of The Year: catturare la bellezza della natura

Il concorso organizzato dal Natural History Museum di Londra stupisce ogni anno con la selezione di scatti che catturano tutta la potenza e la bellezza della natura. L’immagine che ha ottenuto il maggior riconoscimento è quella del fotografo sudafricano Wim van den Heever, che dopo dieci anni di lavoro è riuscito a immortalare una rarissima iena bruna mentre si aggira di notte nella città fantasma di Kolmanskop, in Namibia.