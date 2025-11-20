La COP31 sarà presieduta dall’Australia, ma in Turchia

Le due nazioni erano intenzionate a fare da palcoscenico per la Conferenza sul clima del 2026 e potrebbero aver trovato una soluzione per essere coinvolte entrambedi Redazione E-Planet
Tra le due litiganti…alla fine hanno vinto un po’ entrambe. Dopo lunghe trattative, Turchia e Australia avrebbero trovato un accordo sull’organizzazione della prossima Conferenza sul Clima. Nel 2026, infatti, l’evento dovrebbe essere ospitato nella città turca di Antalya, nel sud-ovest del paese, ma la presidenza spetterà a Chris Bowen, Ministro australiano del Clima. Tutto questo per superare uno stallo che continuava da giorni.
Per l’anno prossimo l’organizzazione della COP spettava al gruppo “Europa occidentale e altri stati”, al cui interno ci sono appunto Turchia e Australia. Entrambe le nazioni erano molto intenzionate a fare da palcoscenico per il più importante evento politico sul clima, in cui si discutono le misure e le regole da adottare per contrastare il riscaldamento globale.
L’Australia stava lavorando alla sua candidatura già da alcuni anni, puntando molto sul coinvolgimento degli stati insulari del Pacifico. Tuvalu, Papua Nuova Guinea e altri territori sono infatti tra i più colpiti dalle conseguenze del cambiamento climatico, soprattutto dall’innalzamento del mare. Ed è stato proprio il Ministro degli Esteri della Papua Nuova Guinea, Justin Tkatchenko, a criticare la scelta di ospitare la COP31 in Turchia, dichiarando all’Afp: "Siamo tutti scontenti e delusi dal fatto che sia finita in questo modo. […] La conferenza sul clima in questi anni non ha portato a nulla. È solo una fiera di chiacchiere e non riconduce alle loro responsabilità i grandi inquinatori".
Chris Bowen ha però detto ai giornalisti che questo accordo inedito potrebbe comportare un evento preparatorio su un’isola dell’Oceania.
Dall’altro lato, la Turchia ha iniziato a farsi avanti solo negli ultimi tempi, ricevendo però il sostegno dei paesi europei. Il Paese si è impegnato ad azzerare le sue emissioni nette di gas serra entro il 2053, ma secondo alcuni esperti sarebbe in ritardo sui suoi obiettivi.
L’accordo finale, in ogni caso, sarà votato a Belém entro la fine dei lavori dell’attuale COP30.
