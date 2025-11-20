La COP31 sarà presieduta dall’Australia, ma in Turchia

L’Australia stava lavorando alla sua candidatura già da alcuni anni, puntando molto sul coinvolgimento degli stati insulari del Pacifico. Tuvalu, Papua Nuova Guinea e altri territori sono infatti tra i più colpiti dalle conseguenze del cambiamento climatico, soprattutto dall’innalzamento del mare. Ed è stato proprio il Ministro degli Esteri della Papua Nuova Guinea, Justin Tkatchenko, a criticare la scelta di ospitare la COP31 in Turchia, dichiarando all’Afp: "Siamo tutti scontenti e delusi dal fatto che sia finita in questo modo. […] La conferenza sul clima in questi anni non ha portato a nulla. È solo una fiera di chiacchiere e non riconduce alle loro responsabilità i grandi inquinatori".