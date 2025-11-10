Con il clima cambiano anche gli uragani

"Bisogna essere realisti, l'obiettivo di un grado e mezzo è virtualmente perso, anzi direi fattivamente perso. Vediamo se riusciamo a contenere la temperatura entro 2 gradi da qui al 2100. Il problema è che il mondo sta andando in una direzione chiara. Ormai la mitigazione non ce la fanno fare, non è abbastanza, cioè segue la traiettoria dello scenario intermedio che è il 4.5. Lasciamolo così e cerchiamo di adattarci il più possibile. Però è una sconfitta grave perché un conto è un mondo che si scalda di 1,8 - 1,9 gradi, un altro è un mondo che si scalda di 2,7 gradi da qui al 2000".