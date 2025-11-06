Con la natura scompaiono anche le parole

Grazie alle informazioni recuperate da un database, il docente ha scoperto che l’uso di termini legati alla natura nella lingua inglese è diminuito di oltre il 60% nel periodo tra il 1800 e il 2019. Con l’acuirsi di urbanizzazione e industrializzazione, infatti, i riferimenti a elementi naturali in libri, canzoni o film sono scesi in maniera costante. E non solo, secondo lo studio sono cambiate le parole stesse e non solo la loro frequenza, diventando meno poetiche e descrittive e lasciando il posto a termini più scientifici o utilizzabili in ambito economico.