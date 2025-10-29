Se le zanzare arrivano anche in Islanda

L’uomo aveva preparato un’esca per catturare delle falene in una fattoria poco distante da Reykjavík, ma aveva poi notato degli insetti diversi. Si era quindi messo in contatto con un entomologo del NATT, che ha poi confermato i sospetti. Si trattava proprio di due femmine e un maschio appartenenti alla specie Culiseta annulata, tipica del nord Europa, perché ormai adattata a vivere nei climi freddi.