IN INGHILTERRA

Millennium Seed Bank: custodire dei semi per conservare il futuro

Compie venticinque anni la banca dei semi più grande del mondo, quella istituita nel 2000 dai Royal Botanic Gardens di Kew

di Redazione E-Planet
24 Ott 2025 - 10:46
© Getty

© Getty

Nel cuore del Sussex c’è una banca molto speciale, che quest’anno spegne le sue prime venticinque candeline. Ad esservi custoditi non sono soldi o gioielli, ma qualcosa di molto più prezioso: i semi di oltre 40mila piante.

Stiamo parlando della Millennium Seed Bank, la più grande banca di semi selvatici del mondo. Una vera e propria garanzia per il futuro.

© Getty

© Getty

È stata fondata nel 2000 dai Royal Botanic Gardens di Kew con una missione tanto semplice quanto coraggiosa: salvare le piante del Pianeta in un momento storico in cui quasi la metà delle specie rischia l’estinzione.

La Millennium Seed Bank collabora con 279 partner in 100 Paesi e in questi venticinque anni i suoi ricercatori hanno messo al sicuro oltre 2 miliardi e mezzo di semi. Custoditi in celle frigorifere a venti gradi sottozero, questi piccoli tesori potrebbero un giorno essere fondamentali per reintrodurre piante scomparse, rigenerare suoli o addirittura ricostruire interi ecosistemi.

© Getty

© Getty

Un messaggio di speranza per tutti noi: un piccolo seme custodito oggi potrebbe salvare la nostra Terra domani.   

eco-planet

