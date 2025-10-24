Millennium Seed Bank: custodire dei semi per conservare il futuro

La Millennium Seed Bank collabora con 279 partner in 100 Paesi e in questi venticinque anni i suoi ricercatori hanno messo al sicuro oltre 2 miliardi e mezzo di semi. Custoditi in celle frigorifere a venti gradi sottozero, questi piccoli tesori potrebbero un giorno essere fondamentali per reintrodurre piante scomparse, rigenerare suoli o addirittura ricostruire interi ecosistemi.