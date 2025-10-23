Inquinamento visto dallo spazio: le prime immagini di Sentinel-4

Per questo progetti come Sentinel-4 sono fondamentali. La missione europea è in orbita dal primo luglio e consentirà di monitorare quasi in tempo reale la qualità dell’aria nel Vecchio Continente, fornendo informazioni preziose. L’osservazione permetterà infatti di capire meglio l’evoluzione dell’inquinamento atmosferico e la sua concentrazione, e di fornire aiuto nella gestione e mitigazione delle cause e delle conseguenze.