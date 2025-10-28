Alla ricerca del buio perduto

“Oggigiorno gli astronomi hanno pochi posti nel mondo per poter fare delle osservazioni scientifiche. Il più grande telescopio italiano si trova alle Isole Canarie, perché è un luogo poco illuminato e fa anche spesso bello. Altri luoghi sono le Hawaii, il Cile sulle Ande. L'inquinamento luminoso ha delle serie conseguenze sia sulla salute dell'essere umano, perché distrugge il ritmo circadiano notte-giorno, e poi ha un impatto sugli ecosistemi. Più del 50% delle specie sono in realtà notturne o hanno comunque abitudini anche notturne. La cosa che ci può dare fiducia è che, a differenza di altri tipi di inquinamento, l'inquinamento luminoso è reversibile, sarebbe sufficiente spegnere le luci ed ecco che il problema è risolto”.