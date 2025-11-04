Anche la Terra ha il diritto di essere difesa

“Queste norme ci sono, ci sono da tanto tempo. La Direttiva Habitat, che è uno degli strumenti normativi più forti che abbiamo in Europa per proteggere la biodiversità, è del 1992. Quello che, secondo me, è fondamentale è capire come queste norme possono essere usate in maniera efficace per proteggere l'ambiente e la biodiversità. L'obiettivo è quello di arrivare ad una proliferazione di contenziosi e creare un impatto sistemico orizzontale, quantomeno a livello europeo, come le onde del mare. Quindi contenziosi che permettono di avanzare sempre di più, non solo appunto attraverso la nostra attività, ma anche permettendo ad altri attori di usare le stesse tecniche, gli stessi argomenti, le stesse norme per raggiungere un effetto, appunto, sistemico. Le norme ci sono, devono essere usate”.