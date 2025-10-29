Clima, oceani "bollenti" e foreste "in fiamme", il 2024 è l’anno più caldo mai registrato

Il 2024 entra ufficialmente nella storia come l’anno più caldo mai registrato sul pianeta. A certificarlo sono i dati del Copernicus Climate Change Service dell’Unione europea e della Nasa, che in analisi indipendenti ma convergenti hanno confermato il nuovo record assoluto delle temperature globali. Per la prima volta la media annuale ha superato stabilmente il limite di +1,5 °C rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900), una soglia simbolica che segnala l’intensificarsi del riscaldamento globale. Gli scienziati sottolineano che ogni mese, da gennaio a giugno 2024, ha segnato un primato rispetto a tutti gli anni precedenti. Parallelamente, oceani e terre emerse hanno toccato livelli di calore senza precedenti, mentre eventi estremi come incendi e siccità hanno messo sotto pressione interi ecosistemi.