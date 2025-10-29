L'uragano Mellisa lascia la Giamaica e arriva a Cuba: declassato a categoria 3

L'uragano Melissa ha lasciato la Giamaica e "sbarca" a Cuba, abbattendosi sulla parte orientale dell'isola caraibica. Secondo il quotidiano ufficiale Granma, le autorità cubane hanno già evacuato più di 700mila persone. La tempesta è stata declassata alla categoria 3. In Giamaica, riferisce la Cnn, i danni sono ingenti e oltre 530mila persone sono al momento senza elettricità. Le infrastrutture del paese sono "severamente compromesse". Almeno sette le vittime già registrate tra Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana.