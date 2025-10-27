Uragano Melissa, la Giamaica apre 881 rifugi: "Usateli, è di gravità storica"

"È fondamentale che le persone in aree particolarmente vulnerabili utilizzino i rifugi, selezionati e predisposti per garantire la loro sicurezza dall'uragano". L'esortazione arriva dal ministro giamaicano degli enti locali, Desmond McKenzie, che ha ricordato come siano stati aperti 881 rifugi in tutto il Paese. "L'unico scopo dei rifugi è la vostra sicurezza", ha aggiunto il ministro rivolgendosi alla popolazione. "Il vostro governo non è insensibile o indifferente alle vostre ansie di lasciare le vostre case per quelli che potrebbero essere almeno alcuni giorni. Tuttavia, vi esorto a ricordare che la ripresa personale, comunitaria e nazionale da questo uragano di gravità storica è possibile solo se siete vivi e in salute per poterlo fare".