Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
STATO DI EMERGENZA

Usa, uragano Erin in arrivo sulla East Cost: evacuazioni nel Nord Carolina

21 Ago 2025 - 01:58
© Ansa

© Ansa

La Casa Bianca sta monitorando la traiettoria dell'uragano Erin, che si sta rafforzando e ha già fatto scattare ordini di evacuazione in alcune parti delle Outer Banks, la lunga striscia di isole che separa la costa del Nord Carolina dall'Oceano Atlantico. Un funzionario della presidenza Usa ha detto alla Cnn che l'amministrazione Trump prenderà in considerazione "tutte le richieste di assistenza federale". Erin al momento è un uragano di Categoria 2, ma la forza dei venti ha ripreso a salire nelle ultime ore, passando da 163 a circa 177 chilometri orari. Stato di emergenza nel Nord Carolina. 

erin
uragano

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri