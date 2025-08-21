Usa, uragano Erin in arrivo sulla East Cost: evacuazioni nel Nord Carolina

La Casa Bianca sta monitorando la traiettoria dell'uragano Erin, che si sta rafforzando e ha già fatto scattare ordini di evacuazione in alcune parti delle Outer Banks, la lunga striscia di isole che separa la costa del Nord Carolina dall'Oceano Atlantico. Un funzionario della presidenza Usa ha detto alla Cnn che l'amministrazione Trump prenderà in considerazione "tutte le richieste di assistenza federale". Erin al momento è un uragano di Categoria 2, ma la forza dei venti ha ripreso a salire nelle ultime ore, passando da 163 a circa 177 chilometri orari. Stato di emergenza nel Nord Carolina.