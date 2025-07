Texas, Trump incontra le famiglie "devastate dalle inondazioni" | "I cuori degli americani sono a pezzi"

"Siamo pieni di dolore e angoscia - ha proseguito - per la perdita di vite umane, e purtroppo stanno ancora cercando. Ci sono molti bambini scomparsi, forse la maggior parte, non lo sappiamo, ma stanno ancora cercando e troveranno tutti. Ma non è una cosa facile". Trump ha paragonato l'alluvione a "un'onda gigantesca nell'Oceano Pacifico che i migliori surfisti del mondo avrebbero paura di cavalcare. Ne ho viste di brutte. Ho visto molti uragani, molti tornado, ma non ho mai visto niente del genere. Questa è una brutta situazione", ha aggiunto. "Io e la first lady siamo qui in Texas per esprimere l'amore, il sostegno e l'angoscia di tutta la nostra nazione dopo questa orribile e mortale alluvione. Nessuno ha idea di come e perché una cosa del genere sia potuta accadere", ha detto ancora. La First lady ha quindi espresso la sua "più profonda solidarietà a tutti i genitori che hanno perso le loro giovani anime", nonché "alla comunità, a tutti coloro che hanno perduto una persona cara. Siamo in lutto con voi. La nostra nazione è in lutto con voi", ha detto, aggiungendo che ha intenzione di tornare di nuovo a Kerrville.