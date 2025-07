Usa, l’Fbi sottopone i dipendenti alla macchina della verità per "testarne la lealtà"

La cosiddetta "macchina della verità" è uno strumento che misura e registra diverse caratteristiche fisiologiche di un individuo (pressione arteriosa, respirazione ecc…), mentre il soggetto è chiamato a rispondere a una serie di domande, misurandone i cambiamenti emotivi e psichici durante l'interrogatorio. Non esistono prove scientifiche delle sue certe capacità di svolgere tali compiti, per questo il test non è accettato come prova in tribunale.