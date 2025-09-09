Copernicus: è stato il terzo agosto più caldo di sempre

I devastanti incendi e le torride ondate di calore avuti in quello che è stato il terzo agosto più caldo mai registrato al mondo mettono in risalto l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico e prepararsi alle sue conseguenze mortali, ha affermato il servizio di monitoraggio climatico europeo Copernicus. Il mese scorso l'Europa sudoccidentale ha attraversato una terza ondata di calore estiva con incendi che hanno devastato Spagna e Portogallo, mentre molte parti dell'Asia hanno registrato temperature superiori alla media. Anche gli oceani del mondo hanno raggiunto temperature prossime ai massimi storici per agosto. "Questi eventi sottolineano non solo l'urgenza di ridurre le emissioni, ma anche la necessità critica di adattarsi a eventi climatici estremi più frequenti e intensi", ha affermato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima presso Copernicus.