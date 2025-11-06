Dal clima al cervello, uno strumento italiano ne studia la complessità

È stato realizzato dal dipartimento interuniversitario di fisica dell'università Aldo Moro e del politecnico di Bari, sotto la guida di Sebastiano Stramaglia, e dal dipartimento di Ingegneria dell'università di Palermo, con Luca Faes, in collaborazione con gli atenei di Trento, Novi Sad (Serbia) e Ghent (Belgio). Obiettivo della ricerca sono le interazioni di ordine superiore, che avvengono cioè tra più di due unità di un sistema complesso. Il nuovo strumento potrebbe aiutare a studiare per esempio, come i numerosi sistemi fisiologici che compongono l'organismo umano comunichino e si coordinino attraverso scambi di informazioni. Oppure potrebbe essere applicato all'analisi dei dati meteorologici e climatici per comprendere meglio eventi come El Niño, individuando i fattori che ne determinano l'insorgenza.