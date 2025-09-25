Riscaldamento globale, studio scientifico ribalta tutto: in arrivo una glaciazione

Nonostante l'impatto potenzialmente radicale, lo scenario non è privo di incertezze. I modelli climatici non riescono a descrivere con precisione la velocità con cui le rocce si degradano, né la risposta biologica del plancton a lungo termine. Inoltre, il sistema climatico globale è influenzato da numerosi altri fattori: dalle variazioni della circolazione oceanica alle oscillazioni astronomiche, fino ai cicli glaciali che hanno scandito il passato del pianeta. Proprio lo studio dei sedimenti mostra come il ciclo del carbonio abbia già conosciuto cambiamenti drastici durante le ere glaciali e interglaciali.