Studio lancia l'allarme: "Il plancton potrebbe non sopravvivere, le conseguenze sarebbero devastanti"

"I risultati sono allarmanti perché anche con le proiezioni climatiche più prudenti di un aumento di 2 °C, è evidente come il plancton non potrà adattarsi abbastanza rapidamente al tasso di riscaldamento che stiamo sperimentando ora e che sembra destinato a continuare", ha detto Rui Ying che ha guidato lo studio. "Sarebbe una minaccia senza precedenti sconvolgendo l'intero ecosistema marino con conseguenze devastanti e di vasta portata per la vita marina e anche per le scorte alimentari umane", ha aggiunto Ying.