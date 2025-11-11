Cop30, rapporto Onu: per il cambiamento climatico già 250 milioni di sfollati negli ultimi 10 anni

Secondo il rapporto, la maggior parte delle persone costrette alla fuga vive in Paesi già segnati da povertà e conflitti. Le inondazioni hanno devastato intere regioni del Sud Sudan e del Brasile, mentre ondate di caldo record hanno colpito duramente il Kenya e il Pakistan. Queste condizioni, sottolinea l’Unhcr, stanno mettendo in ginocchio comunità vulnerabili che spesso non dispongono dei mezzi per adattarsi a un clima sempre più estremo. In Africa, tre quarti del territorio risulta degradato e oltre la metà dei campi profughi si trova in aree sottoposte a forti pressioni ambientali.