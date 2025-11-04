Clima, Onu: "Con impegni attuali su limite riscaldamento a 2,5 gradi, risultati devastanti"

© -afp
Gli impegni presi dai Paesi di tutto il mondo per ridurre l'inquinamento limiterebbero il riscaldamento globale fino a 2,5 gradi centigradi in questo secolo, una soglia lontana da quella necessaria per evitare impatti climatici devastanti. E' l'avvertimento dell'Onu a pochi giorni dall'avvio della Cop30 in Brasile. Secondo il rapporto annuale sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, gli impegni collettivi mondiali per contrastare il cambiamento climatico, se attuati integralmente, si tradurrebbero in un riscaldamento compreso tra 2,3 gradi e 2,5 gradi entro il 2100.