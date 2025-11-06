Clima, Ue: "Cop30 mantenga alla portata l'obiettivo di 1,5 gradi"

"Questa deve essere la Cop che mantiene l'obiettivo di 1,5 gradi alla nostra portata, che rafforza la nostra determinazione a triplicare le energie rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030 e che mantiene le promesse fatte ai Paesi più vulnerabili agli effetti devastanti dei cambiamenti climatici". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento al vertice dei leader della Cop30, in corso a Belém, in Brasile. "Il mio messaggio è chiaro: l'Europa mantiene la rotta" sugli obiettivi climatici "e offriamo il nostro sostegno ai partner affinché facciano lo stesso", ha aggiunto.