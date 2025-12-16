Il Data Tunnel di Refik Anadol inaugura la DAG di Gorizia: "L'AI è lo strumento creativo più importante che abbiamo"

La Digital Art Gallery (DAG) è il nuovo spazio espositivo immersivo di Gorizia, concepito per ospitare installazioni di arte digitale e media art. Aperta di recente nella storica Galleria Bombi, la galleria si sviluppa su 1.000 metri quadrati e oltre 300 metri di percorso, con pareti e soffitti rivestiti da LED di ultima generazione. DAG non è solo una galleria, ma un luogo dove luce, suono e tecnologia si fondono con l’architettura storica, offrendo ai visitatori un’esperienza multisensoriale in cui attraversare lo spazio equivale a immergersi in un’opera d’arte viva e dinamica. Con questa prima mostra, la DAG inaugura il suo percorso culturale, mettendo al centro dell’esperienza l’arte di Refik Anadol e aprendo nuove prospettive sulla percezione dei dati, della natura e dello spazio immersivo. Come ha spiegato l'artista: "La mia è arte pubblica. Sono felice ora di realizzare a Gorizia un progetto unico al mondo: non esiste un luogo fisico così grande e importante trasformato in spazio di arte digitale pubblica. Qui siamo in una specie di corridoio, lo immagino come un ‘tunnel europeo della cultura’, realizzato dall’AI che in questo momento è lo strumento creativo più importante che abbiamo per le mani".

