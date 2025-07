"Voi siete qui": un itinerario tra storia, arte e identità del territorio di Gorizia

Il visitatore della mostra "Voi siete qui" troverà lungo il percorso espositivo dei testi esplicativi nelle quattro lingue storiche del Goriziano (italiano, sloveno, friulano e tedesco), a sottolineare il pluralismo della realtà culturale del territorio. Una serie di pergamene imperiali e una serie di carte geografiche provenienti dall’Archivio Storico Provinciale raccontano la collocazione geopolitica prima della Contea e poi della Provincia di Gorizia. Mappe, dipinti, fotografie e cartoline provenienti dalla Fototeca descrivono il volto della città, mentre il paesaggio agrario del territorio è rappresentato da un dipinto proveniente dalla Pinacoteca, commissionato a fine Ottocento a Hugo Charlemont dalla Imperial Regia Società agraria di Gorizia, e raffigurante la frutta del Goriziano nelle sue infinite varietà. Ricette di cucina, locandine del teatro, produzione libraria multilingue e scuole di eccellenza come quelle dei Gesuiti, delle Orsoline e il leggendario Staatsgymnasium parlano della multiculturalità e del plurilinguismo di questo territorio di confine. Il panorama artistico vanta inoltre figure di primissimo piano come Giuseppe Tominz, Vittorio Bolaffio, Josef Maria Auchentaller, Tullio Crali, Veno Pilon e Luigi Spazzapan, senza dimenticare un gruppo di artisti potentemente innovativi come la pattuglia di futuristi giuliani. In particolare si può ammirare l’"Autoritratto con il fratello Francesco" di Tominz: una splendida immagine di fratellanza, che allude in chiave simbolica all'unione di Nova Gorica e Gorizia, congiuntamente Capitale Europea della Cultura nel 2025. La mostra si conclude con un'opera di Zoran Music che funge da ponte tra l'esposizione al piano terra di Palazzo Attems e quella al primo piano, dedicata proprio al grande artista goriziano.