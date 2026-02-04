Intelligenza artificiale, oltre la metà dei ragazzi la usa
Secondo uno studio Usa, è boom tra gli adolescenti di 13-14 anni (il 42% la utilizza), ma anche il 9,4% dei bambini tra 8 e 9 anni ne è utente. I più assidui vi ricorrono per oltre quaranta minuti al giorno
L'intelligenza artificiale spopola tra i giovanissimi: uno studio sulla rivista Jama Network Open, diretto dalla University of North Carolina a Chapel Hill (Stati Uniti) mostra come venga usata da una quota moderata di bambini e preadolescenti, ma da oltre metà dei ragazzi.
Gli esperti hanno studiato i dispositivi di 6.488 partecipanti di 4-17 anni i cui genitori usavano una app di parental control per monitorare l'uso del telefono o del tablet. Si è visto che quasi 2.072 bambini e giovani (31,9%) hanno utilizzato app di intelligenza artificiale generativa come ChatGpt sui propri dispositivi. L'utilizzo di queste piattaforme è stato più elevato tra gli adolescenti di 13-14 anni, il 42% del totale, ovvero 899 su 2.139, e il 50,4% di quelli di 15-17 anni, 628 su 1246.
L'intelligenza artificiale veniva usata anche dal 20,5% dei preadolescenti (età 10-12 anni, 484 su 2366) e dal 9,4% dei bambini in età scolare (età 8-9 anni, 49 su 522), percentuali per nulla trascurabili. L'utilizzo di queste app era maggiore dopo la scuola rispetto alla sera. È emerso che gli utenti più assidui accedono alle app di intelligenza artificiale per oltre quaranta minuti al giorno. Una ricerca futura, concludono gli autori, dovrà affrontare le differenze individuali nell'utilizzo di app di intelligenza artificiale per determinarne l'impatto sullo sviluppo dei giovani.