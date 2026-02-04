Intelligenza artificiale, oltre la metà dei ragazzi la usa

Gli esperti hanno studiato i dispositivi di 6.488 partecipanti di 4-17 anni i cui genitori usavano una app di parental control per monitorare l'uso del telefono o del tablet. Si è visto che quasi 2.072 bambini e giovani (31,9%) hanno utilizzato app di intelligenza artificiale generativa come ChatGpt sui propri dispositivi. L'utilizzo di queste piattaforme è stato più elevato tra gli adolescenti di 13-14 anni, il 42% del totale, ovvero 899 su 2.139, e il 50,4% di quelli di 15-17 anni, 628 su 1246.