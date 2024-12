Intelligenza artificiale, aumenta la fiducia tra i giovani: "Una risorsa per la salute"

Non manca una certa percentuale di scettici. Circa un giovane su tre considera ancora come "fantascienza" alcune innovazioni che sono già in fase di applicazione. In particolare, il 37% degli intervistati nutre dubbi sulla possibilità di diagnosticare precocemente i tumori attraverso l’analisi automatizzata delle immagini mediche. Il 33% esprime scetticismo riguardo all’efficacia dei modelli predittivi per prevenire focolai e sviluppi sanitari, mentre il 27% non è convinto dell’utilizzo di sistemi in grado di analizzare grandi volumi di dati clinici e genetici per identificare nuove molecole terapeutiche.