Ansia e solitudine, in Italia quasi la metà degli adolescenti chiede supporto emotivo all'intelligenza artificiale

Secondo i dati raccolti da Save The Children, oltre quattro adolescenti su dieci dichiarano di aver utilizzato l'intelligenza artificiale nei momenti di maggiore fragilità emotiva. Il 58,1% degli utilizzatori ha chiesto consigli su aspetti ritenuti seri e rilevanti per la propria vita. Tra questi, il 14,3% afferma di farlo spesso e il 43,8% qualche volta. Il fenomeno riguarda una fascia d'età che, secondo l'organizzazione, vive un rapporto complesso con il proprio equilibrio psicologico e tende a ricercare nella tecnologia un'interazione percepita come immediata e priva di giudizio. Solo la metà del campione dichiara un uso moderato e funzionale degli strumenti digitali, mentre cresce la quota di giovani che preferisce l'Ia al confronto con figure adulte o pari.