Aifa: raddoppiate in dieci anni le prescrizioni di psicofarmaci a bambini e adolescenti

Circa 4,6 milioni di bambini e adolescenti hanno ricevuto nel corso dell'anno almeno una prescrizione farmaceutica, pari al 50,9% della popolazione pediatrica. Lo rivela l'Agenzia italiana del farmaco nel Rapporto OsMed 2024. Gli antinfettivi per uso sistemico restano la categoria terapeutica più utilizzata, seguiti dai farmaci per l'apparato respiratorio e dai preparati ormonali sistemici. I medicinali del sistema nervoso centrale - antipsicotici, antidepressivi, antiepilettici e psicostimolanti - rappresentano l'8% del totale, in aumento del 4,1% rispetto al 2023. Dal 2016, l'impiego di psicofarmaci nei minori è più che raddoppiato: la prevalenza è passata dallo 0,26% (20,6 confezioni per 1.000 bambini) allo 0,57% nel 2024 (59,3 confezioni per 1.000). Il consumo cresce con l'età e raggiunge l'1,17% nella fascia 12-17 anni (129,1 confezioni per 1.000). Nonostante l'incremento, l'uso in Italia resta sensibilmente inferiore rispetto ad altri Paesi, come Francia (1,61%) e Usa (24,7%-26,3%).