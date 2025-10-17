Cancro, cura e diagnosi diseguali nei Paesi Ue: rischi fino a tre volte più alti in alcuni Stati

Secondo il documento della rete oncologica nazionale Acc, "dietro i numeri ci sono fattori socioeconomici, copertura e qualità degli screening, percorsi diagnostico-terapeutici non omogenei e tempi di accesso ai trattamenti innovativi; dove gli screening sono organizzati e i percorsi funzionano, le neoplasie si intercettano prima e si curano meglio. Non è solo una questione di farmaci: contano organizzazione, prossimità e continuità delle cure". Le necessità che emergono sono "rafforzare gli screening organizzati, ridurre i tempi di diagnosi, allargare l'accesso a terapie e trial, misurare sistematicamente gli esiti e finanziare in base ai risultati".