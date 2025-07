IA per le terapie anti cancro, studio danese potrebbe accelerare le cure

La tecnologia è stata testata su un antigene chiamato NY-ESO-1, presente in una vasta gamma di tumori. I recettori progettati hanno dimostrato non solo una straordinaria efficacia nel colpire le cellule tumorali, ma anche una notevole selettività, evitando le cellule sane. Questo rappresenta un vantaggio cruciale rispetto ad altri approcci immunoterapici, spesso associati a effetti collaterali dovuti a un attacco poco specifico. Il sistema sviluppato agisce come un "GPS molecolare" in grado di guidare le cellule T verso il bersaglio, riducendo il rischio di reazioni avverse. I risultati dei test in vitro indicano che il meccanismo potrebbe essere adattato ad altri antigeni tumorali, aumentando così le potenziali applicazioni cliniche della piattaforma.