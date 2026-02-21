Egitto, bloccata con la figlia: Nessy Guerra lancia una petizione per tornare in Italia

Oltre al "divieto" imposto dall'ex marito violento, Tamer Hamouda, a rendere ancora più difficile per Nessy Guerra e per la sua bambina di appena tre anni il rientro in Italia dall'Egitto è anche la condanna per adulterio del tribunale di Hurghada. Reato (così è considerato nel Paese nordafricano) che la 26enne sanremese sostiene di non aver commesso. Dietro all'inchiesta e al processo la denuncia dell'ex compagno, intenzionato a non far uscire dal Paese sua figlia.





Per questo, ora Guerra ha deciso di lanciare una petizione online per poter ritornare a Genova. In poche ore ha già raggiunto oltre 40mila firme. "Dobbiamo riuscire a raggiungere quante più adesioni - spiega la donna in un video sul suo profilo Instagram - da portare al ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Vi ringrazio di cuore per esserci vicini in questo periodo e per supportarci in questa battaglia. Aiutatemi a liberare mia figlia".

