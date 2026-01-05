Bambino morto in Egitto, la famiglia avvia un'azione legale contro ospedale e tour operator

A un anno dalla morte di Mattia Cossettini, il bambino friulano di 9 anni deceduto il 6 gennaio 2025 a Marsa Alam durante una vacanza con i genitori, la famiglia torna a denunciare gravi carenze sanitarie e organizzative e sostiene che "nulla è cambiato". I legali hanno avviato un'azione formale nei confronti dell'ospedale di Marsa Alam e della direzione sanitaria egiziana, e anche del tour operator e della direzione del villaggio turistico.