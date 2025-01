Egitto, bambino di 9 anni muore in vacanza a Marsa Alam | Il padre: "Ritardi nei soccorsi"

Un bambino di 9 anni di Tricesimo (Udine), Mattia Cossettini, è morto a Marsa Alam, in Egitto, per un malore durante una vacanza con i genitori. La famiglia ha chiesto di accertare le cause del decesso e possibili ritardi nei soccorsi. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta. Il piccolo sarebbe deceduto per un'emorragia cerebrale. Nella medesima località a dicembre un 48enne italiano era rimasto vittima dell'attacco di uno squalo.