Bari, un neonato trovato morto nella culla termica della chiesa di Poggiofranco | Il parroco: "Non è scattato l'allarme"

Secondo quanto scrive la "Gazzetta del Mezzogiorno", tutte le ipotesi sulla morte del piccolo restano aperte. Forse si è trattato di un malore, o forse la culla termica non ha funzionato. Il personale del 118, intervenuto per i soccorsi, ha detto che nella stanzetta l'aria era fredda. Il piccolo è stato trovato dal titolare delle pompe funebri, che era nella chiesa per una messa. E' entrato nel locale della culla per mostrarla a un suo collaboratore e lì ha trovato il corpicino. Il piccolo aveva la pelle bianca, era vestito e avvolto in una copertina di color celeste.