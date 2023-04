Milano, neonato lasciato nella "Culla per la vita" della Mangiagalli | Il biglietto: "Ciao, mi chiamo Enea"

Cos'è la "Culla per la vita" e come funziona

La "Culla per la vita" del Policlinico di Milano è la versione moderna della "ruota degli esposti". La madre in difficoltà, che non può crescere il proprio figlio, lo può lasciare nel totale anonimato affidandolo alle cure dei medici. Per accogliere Enea, la Culla si è attivata alle 11:40 di domenica. "E' una cosa che pochi sanno - commenta Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano - ma in ospedale si può partorire in anonimato, per la sicurezza di mamma e bambino. Inoltre esistono le Culle per la Vita: la nostra si trova all'ingresso della Clinica Mangiagalli e permette di accogliere in totale sicurezza un bimbo che i suoi genitori non possono purtroppo tenere con sé. E' una decisione drammatica, ma la Culla consente di affidare il piccolo a una struttura dove gli sono garantite cure immediate e che preserva l'assoluto anonimato per i genitori".