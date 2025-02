Bimbo morto a Marsa Alam, per l'autopsia la causa del decesso fu un aneurisma

La morte del piccolo Mattia Cossettini a Marsa Alam non è stata causata da un tumore al cervello, come sostenuto in precedenza, ma da un'emorragia cerebrale provocata da un aneurisma. Lo hanno reso noto i legali dei genitori del bambino di 9 anni deceduto il 6 gennaio mentre si trovava in vacanza in Egitto con la famiglia, rivelando i risultati dell'autopsia. La morte non è stata dunque provocata neanche da una presunta infezione da polmonite batterica, come invece aveva erroneamente comunicato la Direzione sanitaria del Mar Rosso. Le autorità hanno infatti escluso "con certezza" la presenza di altre patologie concomitanti.