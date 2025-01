Bimbo morto a Marsa Alam, l'Egitto: "Aveva un tumore al cervello"

Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni morto a Marsa Alam mentre era in vacanza con la famiglia, è deceduto per "complicazioni di un tumore cerebrale, di cui soffriva già prima di recarsi in Egitto". Lo hanno riferito le autorità egiziane, precisando che il piccolo era inoltre "affetto da un'infezione da polmonite batterica, che ha portato a un arresto cardiaco".