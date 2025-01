Bimbo morto a Marsa Alam, celebrati i funerali in Friuli | La mamma commossa: "Siate come lui"

Sono stati celebrati nel pomeriggio nel Duomo di Tricesimo (Udine) i funerali di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni morto a Marsa Alam, in Egitto, durante una vacanza con i genitori. Diversi i coetanei presenti tra la folla che in silenzio ha dato l'ultimo saluto al bimbo. Ad accogliere il feretro anche una rappresentanza di vigili del fuoco, schierati davanti l'ingresso del Duomo in segno di vicinanza al padre di Mattia, Marco, volontario del distaccamento di Codroipo.