Tragedia in crociera sul Nilo, chi era la vittima Denise Ruggeri

Insegnante 47enne de L'Aquila era con il marito a bordo di una delle due imbarcazioni entrate in collisione non lontano da Luxor
Si chiamava Denise Ruggeri ed era abruzzese la vittima italiana deceduta a seguito della collisione tra due navi da crociera sul Nilo, non lontano da Luxor in Egitto. La donna era in vacanza con il marito. Quarantasette anni, originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia de L'Aquila, insegnava in una scuola di Pizzoli, sempre nell'Aquilano.
La donna era docente dell'istituto comprensivo don Lorenzo Milani di Pizzoli in provincia de L'Aquila. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe deceduta in seguito a una ferita al polmone dovuta a una caduta nella sua cabina avvenuta durante l'urto fra le due navi. Vani i tentativi di prestarle soccorso.
"A nome personale e dell'intera Giunta regionale, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Denise Ruggeri, deceduta in Egitto in seguito alla collisione tra due imbarcazioni sul Nilo. In un momento di così grande dolore, il pensiero va innanzitutto ai familiari e alle persone care, colpite da una perdita improvvisa e ingiusta, ai quali giungano la vicinanza e l'abbraccio dell'intera comunità abruzzese. La Regione Abruzzo si stringe attorno alla famiglia Ruggeri e si unisce al cordoglio di quanti in queste ore ricordano Denise e ne piangono la scomparsa". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio alla notizia della morte della 47enne.