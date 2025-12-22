Tragedia in crociera sul Nilo, chi era la vittima Denise Ruggeri

"A nome personale e dell'intera Giunta regionale, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Denise Ruggeri, deceduta in Egitto in seguito alla collisione tra due imbarcazioni sul Nilo. In un momento di così grande dolore, il pensiero va innanzitutto ai familiari e alle persone care, colpite da una perdita improvvisa e ingiusta, ai quali giungano la vicinanza e l'abbraccio dell'intera comunità abruzzese. La Regione Abruzzo si stringe attorno alla famiglia Ruggeri e si unisce al cordoglio di quanti in queste ore ricordano Denise e ne piangono la scomparsa". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio alla notizia della morte della 47enne.