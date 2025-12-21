Scontro tra imbarcazioni da crociera sul Nilo: deceduta un'italiana

La collisione a cinquanta chilometri da Luxor. La vittima era a bordo di una delle due navi entrate in collisione con il marito
Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra due navi da crociera avvenuto lungo il fiume Nilo, a Esna, località a circa 50 chilometri da Luxor. La collisione, secondo le prime informazioni diffuse anche da siti di informazione egiziani, si è verificata intorno alle 19 ora locale. L’impatto ha coinvolto due imbarcazioni turistiche. Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani, numero ancora in fase di conferma. La turista italiana viaggiava insieme al marito.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, informato della tragica notizia, segue l'evoluzione del caso. La Farnesina ha fatto sapere che le autorità consolari italiane sono in costante contatto con il coniuge della vittima e con il tour operator responsabile del viaggio. È stato inoltre attivato il console onorario italiano a Luxor per seguire direttamente la situazione sul posto.
Secondo le prime ricostruzioni, la collisione avrebbe causato la distruzione di almeno quattro cabine della Royal Beau Rivage. La donna sarebbe rimasta ferita durante l’impatto. Sono in corso verifiche sulle condizioni degli altri cittadini italiani presenti a bordo: al momento non risultano ulteriori criticità.