Scontro tra imbarcazioni da crociera sul Nilo: deceduta un'italiana

Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra due navi da crociera avvenuto lungo il fiume Nilo, a Esna, località a circa 50 chilometri da Luxor. La collisione, secondo le prime informazioni diffuse anche da siti di informazione egiziani, si è verificata intorno alle 19 ora locale. L’impatto ha coinvolto due imbarcazioni turistiche. Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani, numero ancora in fase di conferma. La turista italiana viaggiava insieme al marito.