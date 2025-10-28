Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
"stanno bene"

Egitto, incendio su una nave da crociera sul Nilo: a bordo 60 italiani

Momenti di paura a Luxor. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Il Cairo seguono la vicenda, Tajani informato

28 Ott 2025 - 19:59
Nilo © Istockphoto

Nilo © Istockphoto

Momenti di paura a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco durante la navigazione sul Nilo. A bordo si trovavano circa 60 italiani. Secondo le informazioni diffuse dal ministero degli Esteri, i connazionali sono tutti "in buone condizioni". La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Il Cairo seguono da vicino l'evoluzione della situazione, in costante contatto con le autorità locali e con il tour operator responsabile del viaggio. In una nota, il ministero ha precisato che il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato immediatamente informato e riceve aggiornamenti continui.

Leggi anche

Crociera da incubo da Los Angeles al Messico: emergenza sanitaria per oltre 140 persone a bordo

Florida, bimba cade dal ponte di una nave da crociera: il padre si tuffa e la salva

Ti potrebbe interessare

egitto
nilo

Sullo stesso tema