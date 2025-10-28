Egitto, incendio su una nave da crociera sul Nilo: a bordo 60 italiani

Momenti di paura a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco durante la navigazione sul Nilo. A bordo si trovavano circa 60 italiani. Secondo le informazioni diffuse dal ministero degli Esteri, i connazionali sono tutti "in buone condizioni". La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Il Cairo seguono da vicino l'evoluzione della situazione, in costante contatto con le autorità locali e con il tour operator responsabile del viaggio. In una nota, il ministero ha precisato che il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato immediatamente informato e riceve aggiornamenti continui.