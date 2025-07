Florida, bimba cade dal ponte di una nave da crociera: il padre si tuffa e la salva

"La nave si muoveva velocemente, così velocemente che è pazzesco vedere quanto velocemente le persone siano diventate piccoli puntini nel mare, per poi perderle di vista", ha raccontato una passeggera. "Il capitano ha rallentato la nave e l'ha fatta virare, poi hanno inviato una imbarcazione di soccorso per andare a recuperarli". "L'equipaggio a bordo della Disney Dream ha tratto in salvo rapidamente due ospiti in acqua", ha dichiarato un portavoce della Disney Cruise Line: "Elogiamo i membri dell'equipaggio per le loro eccezionali capacità e la tempestività d'intervento, che hanno garantito il rientro in sicurezza di entrambi gli ospiti sulla nave in pochi minuti".