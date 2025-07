Crociera da incubo da Los Angeles al Messico: emergenza sanitaria per oltre 140 persone a bordo

Quanto accaduto va ad aggiornare il bilancio di episodi simili del 2025. Sarebbero, infatti, 18 i focolai gastrointestinali segnalati a bordo di navi da crociera dall'ente preposto dei Centers for Diseas Control and Prevention, in base ai loro parametri. La soglia imposta dal Cdc per entrare nei conteggi è che almeno il 3% tra equipaggio e passeggeri presentino sintomi altamente contagiosi. Nella maggior parte dei casi presi in esame nell'anno in corso la causa era il Norovirus.