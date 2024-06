Torri del Benaco (Verona), centinaia di gastroenteriti: stop all'acqua potabile

"Stiamo lavorando per capire l'origine", ha detto il sindaco Nicotra. Da un esame già eseguito si è riusciti ad escludere che si tratti di un batterio. Non si parla dunque nè di legionella nè di salmonella. Al momento si pensa che l'emergenza sanitaria sia causata da un virus. Si sta studiando la sua natura ed evoluzione. L'ipotesi più probabile è che si tratti del Noravirus, che rispecchia la sintomatologia ed è stato riscontrato in delle feci. Non si sa come abbia fatto a infiltrarsi nella rete e per scoprirlo il primo cittadino ha lanciato questo provvedimento "in via precauzionale" e a "tempo indeterminato".