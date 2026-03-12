Roma, presunte torture su minori nel carcere di Casal del Marmo: indagati dieci agenti

Inchiesta della Procura di Roma su pestaggi e aggressioni che sarebbero avvenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo: lo riferisce Repubblica. "Vi porto sopra e vi faccio carne macinata": è una delle frasi minacciose che si leggono nelle carte dell'inchiesta su presunte torture, lesioni, falsi che sarebbero avvenuti tra febbraio e novembre del 2025 dentro l'istituto penale minorile. Presunti reati commessi a vario titolo da dieci agenti, due dei quali sono indagati per tortura, cinque per lesioni e tre per falso ideologico. Per cinque è stata chiesta la sospensione dal servizio. Secondo le indagini, nelle zone non coperte dalle telecamere, gli agenti avrebbero perpetrato violenze con pugni, schiaffi, bastoni, sedie e persino estintori, colpendo almeno tredici detenuti stranieri tra i 15 e i 19 anni.