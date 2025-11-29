Sulmona, 14enne che abusò di 12enne "torturato in carcere"

Stamane il genitore del 14enne si è rivolto al commissariato del centro peligno, dopo aver fatto visita al figlio ieri e aver scoperto di ulteriori e più gravi violenze e minacce. Secondo quanto riferito dal genitore, il ragazzo "è stato torturato con una spazzola di ferro e lamette. Credo lo facciano per gioco, probabilmente per il tipo di reato, ma anche probabilmente perché racconta di queste violenze e loro lo puniscono sempre di più. Ma è stato anche minacciato: agli altri detenuti gli hanno detto di riferire al padre di portare droga da fumare, altrimenti lo ammazzeranno. Il ragazzino si trova in cella con il 17enne, l'altro minore coinvolto nello stesso caso, altrettanto sconvolto perché hanno picchiato anche lui ma non ha nessuno che lo va a trovare, non ha i genitori qui". L'avvocato della famiglia, Alessandro Margiotta, ha annunciato che lunedì chiederà "per la terza volta" il trasferimento dal carcere romano. "Bisognerà che la procura di Roma si attivi per verificare le condizioni di tutti i ragazzi lì dentro", conclude l'avvocato.