In tribunale è emerso un quadro di violenze e umiliazioni quotidiane. La donna era costretta a svolgere tutte le faccende domestiche: pulire, fare il bucato, stirare e occuparsi della casa e dei figli della sua aguzzina. Dormiva in una stanza descritta dagli agenti come simile a una cella. Viveva nutrendosi degli avanzi e non le era permesso uscire di casa. Anche gesti semplici, come lavarsi, erano vietati: riusciva a farlo soltanto di nascosto durante la notte. Tutto avveniva sotto un regime di minacce costanti che le impedivano di ribellarsi o chiedere aiuto. La vittima ha raccontato in aula: "Essere stata salvata dalla polizia nel 2021 mi ha salvato la vita, ma il danno non si è fermato quel giorno e sto ancora lottando per guarire".