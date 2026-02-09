Sassari, sequestra, tortura e violenta la fidanzata per 10 giorni: arrestato

I carabinieri di Sassari hanno arrestato in flagranza un uomo di 34 anni, accusato di sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Un incubo che sarebbe durato almeno dieci giorni, tra violenze, minacce e sevizie. La vittima è una giovane di 25 anni, fidanzata dell'uomo, è stata trovata in stato di shock all'interno dell'abitazione.



L'intervento è scattato nella tarda serata del 6 febbraio, dopo la chiamata al numero di emergenza 112 da parte della madre della ragazza, preoccupata perché non riusciva più a contattare la figlia e temeva che fosse trattenuta contro la sua volontà a casa del compagno. Giunti sul posto, i militari non sono riusciti ad accedere all'appartamento nonostante i ripetuti tentativi al citofono. Accertata la presenza di persone all'interno, i carabinieri sono entrati dalla finestra grazie a un cestello dei Vigili del Fuoco.





